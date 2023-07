Inter | un Primavera verso i grandi | è fatta con un club di Serie C!

(Di domenica 23 luglio 2023) L’è pronta a lasciar partire un. Accordo già definito, tant’è che lo stesso giocatore ha disputato la sua prima amichevole con la nuova squadra SALTO ? Andrea Pelamatti al Torres. Il terzino italiano dell’si trasferisce in prestito aldiC. Manca soltanto l’annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore. Come riferiscono i colleghi di Centotrentuno.com, Pelamatti si trova già a Sappada, sede del ritiro sassarese. Il laterale mancino ha peraltro giocato da titolare l’amichevole contro il Como per poi uscire al termine del primo tempo. Per Pelamatti si tratta della prima esperienza tra i professionisti.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

... come è accaduto per esempio per Fiorentina A - Fiorentina. SERIE A, LE AMICHEVOLI: OGGI ... 4 PUNTI: Lautaro Martinez () 3 PUNTI: Cabral (Fiorentina); Esposito () 2 PUNTI: Barrow e ...... Sommer sempre in pole positionSimone Inzaghi, allenatore dell', ha diramato questa mattina l'... Filip Stankovic e l'estremo difensore dellaAlessandro Calligaris. Una situazione di ...44giornate Serie a A2 a 44 squadre( dont 12delle squadre partecipanti alla A SL minimo 6 ... La Juventus è ferma,e Milan prendono giocatori che un tempo non andavano bene nemmeno per ...

Inter Primavera: Pelamatti in prestito alla Torres Inter News 24

Filip è un portiere, ha 21 anni e ha fatto già esperienza all’estero, in Olanda nel Volendam. Aleksandar ha 17 anni, gioca come centrocampista, ed è stato già convocato un paio di volte da Inzaghi con ...L’Inter parte oggi alla volta del Giappone per la tournée asiatica senza il portiere titolare: Sommer sempre in pole position Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha diramato questa mattina l’elenco ...