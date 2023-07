Inter | Toloi piace ma i rapporti con l’Atalanta possono frenare l’affare

08:31 23 Luglioper la difesaConfermate le indiscrezioni di Calciomercato.it: l'pensa anche aper completare la difesa di Inzaghi. Complicato però convincere l'Atalanta a ..., i pezzi mancanti': Inzaghi aspetta Sommer, per la difesa spunta. Rilancio arabo: 50 milioni per Lukaku. 'Lukaku per forza': così apre il Corriere dello Sport. Vuole solo la Juve: ...Vedi quello commesso, nel 2020, contro l'Atalanta, quando da terrà afferrò il piede die lo ... Adesso persino insegnanti di valori in estemporanei seminari organizzati nella sede dell'. Col ...

Gds - Toloi nuova idea in difesa per l'Inter: presto l'offerta Passione Inter

In casa Inter aspettando di capire come si evolverà la situazione in attacco, Ausilio e Marotta stanno lavorando ad un acquisto in difesa viste le partenze di Skriniar e D'Ambrosio. Questo il punto fa ...L'Inter vuole affondare nuovi colpi di calciomercato per accontentare Simone Inzaghi: Marotta valuta un nuovo profilo per la difesa nerazzurra ...