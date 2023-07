Inter | si punta su Balogun | ma non è l’unico nome Le ultime ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023) L’continua a cercare il profilo più giusto per l’attacco: il tempo stringe, la squadra parte per il Giappone con Inzaghi e il lavoro per Marotta e Ausilio resta tanto. Ledi Sky Sport. NOMI ATTACCO ? L’ragiona sul mercato con Marotta e Ausilio, mentre la squadra sta partendo per il Giappone al seguito di Simone Inzaghi. Secondo Sky Sport, quello di Folarinè ilche più stuzzica per completare il reparto offensivo. Ma il suo cartellino, di proprietà dell’Arsenal, ha un costo di circa 35/40 milioni di euro. Per il club nerazzurro, in ogni caso, resta viva la pista che porterebbe a Beto dell’Udinese. L’attaccante come maggiore punto di forza ha la conoscenza già acquisita della Serie A. Infine, c’è Alvaro Morata che però non viene valutato dall’Atletico Madrid meno di 21 ...