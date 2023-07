Inter | per l'attacco torna calda la pista Scamacca | sfida alla Roma

Oggi, al contrario di allora, è (quasi) impossibile ipotizzare un nuovo clamoroso ribaltone e vedere ancora Lukaku con la maglia dell'. Porta chiusail belga da parte un po' di tutti, tifosi ...L'vuole tornare a lottarelo scudetto. Dopo una stagione che ha offerto grandi gioie in ambito internazionale, i nerazzurri vogliano tornare ad essere protagonisti anche in Italia. Tra i ...IPOTESI VIVA Ovviamente nessuno esclude che Lukaku possa fare ancora una marcia indietro, tornare sui suoi passi e chiedere scusa all', maora il presidente Zhang non lo vuole ...

Inter, Palladino libera Carlos Augusto: 'Credo sia giusto che vada'. Cosa manca per chiudere Calciomercato.com

Attacco alla Juventus per quel che sta accadendo con Lukaku: l'ex presidente Massimo Moratta manda una frecciata chiara ...Dumfries è pronto ad affrontare questa nuova stagione al fianco del mister Inzaghi per portare di nuovo in alto l'Inter ...