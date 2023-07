Inter | partenza per il Giappone | il programma in vista della tournée – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023)per ilinoggi in casa, con il ritrovo ad Appiano Gentile e poi il lungo viaggio per la. Di seguito ilnel dettaglio, come riporta il Corriere dello Sport.– Dopo il giorno libero di ieri, l’parte oggi per il, dove disputerà le due amichevoli contro Al Nassr e PSG per preparare la prossima stagione. Nessuna defezione tra i convocati, con la presenza anche di Juan Cuadrado che ha risolto i problemi con il visto. Pranzo ad Appiano Gentile e poi spostamento in aeroporto, dove il volo partirà alle 16.15 per arrivare a Osaka alle 11 di mattina (ora locale, le 4 di mattina in Italia). Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno-News - Ultime ...