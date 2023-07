Inter | Inzaghi | «Quest’anno vogliamo regalare gioie ai tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, nella conferenza stampa per la tournée pre campionato dei nerazzurri Simoneha parlato nella conferenza stampa organizzata per la tournée dell’in Giappone. PAROLE – «Ho sentito chericorre il trentesimo anniversario dalla nascita del primo campionato professionistico in Giappone, e sono molto felice di poter venire in Giappone in un momento così importante. L’ha visitato il Giappone già in passato, ma questa volta sarà il nostro primo tour in Giappone dopo molto tempo. Quindi faremo del nostro meglio per mostrare le migliori prestazioni alla famigliache verrà allo stadio».