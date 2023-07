Inter | Inzaghi | “Felice di tornare in Giappone | faremo del nostro meglio”

(Di domenica 23 luglio 2023) L‘è volata inper proseguire la preparazione al campionato con le amichevoli in programma contro Al Nassr e Psg giovedi prossimo e martedì 1 agosto.ha analizzato il momento di forma della sua squadra: “Ho sentito che quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dalla nascita del primo campionato professionistico in, e sono moltodi poter venire inin un momento così importante. Sarà ilprimo tour qui dopo molto tempo. Quindidelper mostrare le migliori prestazioni alla famigliache verrà allo stadio”. SportFace.

Commenta per primo Simone, tecnico dell', ha presentato la tournée in Giappone e il sito locale PRTimes riporta alcune dichiarazioni: 'Ho sentito che quest'anno ricorre il trentesimo anniversario dalla nascita ...Congelato il dossier Morata che era la prima scelta di(15 milioni l'offerta, 21 la ... La richiesta dell'Arsenal si attesta sui 40 milioni , l'può pensare ad un prestito oneroso con bonus ...- La squadra di #in partenza da Malpensa per la tournée in Giappone: con il gruppo anche i nuovi acquisti #Cuadrado, #Thuram, #Frattesi e #Bisseck " @calciomercatoit pic.twitter.com/...

Inzaghi: "Felice di arrivare con l'Inter in Giappone in un momento importante, faremo del nostro... Fcinternews.it

L'Inter continua a padroneggiare sul calciomercato: l'addio di Robin Gosens apre all'approdo del brasiliano in forza al Monza Carlos Augusto ...Calciomercato Inter, dopo gli addii a Onana, Handanovic e Cordaz, si apre la porta d'uscita per un altro estremo difensore nerazzurro.