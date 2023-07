Inter | Inzaghi convoca in Giappone i fratelli Stankovic

(Di domenica 23 luglio 2023) Fuori dalla lista Radu e Agoumè MILANO - Dopo la prima fase di ritiro ad Appiano Gentile l'vola questo pomeriggio in. Durante l'Japan Tour i nerazzurri saranno impegnati in due amichevoli prestigiose contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain, oltre che in una serie di attività ed ev

La rosa a disposizione di Simoneha toccato la media più bassa in stagione con un'età media ... L'età media attuale dell'è di 26 anni, un netto passo in avanti dopo le cessioni di Dzeko, D'..., I CONVOCATI DIPER LA TOURNEE' IN GIAPPONE LA STORIA - Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il giocatore ha appena quattro presenze con la maglia dell': la prima nel 2015 - ...Simone, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatori convocati per la tournée in Giappone. Ecco l'elenco Simone, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatori ...

Tra i convocati di Simone Inzaghi figurano due giocatori con un cognome particolare per i tifosi nerazzurri: Filip e Aleksandar Stankovic . I figli di Dejan voleranno verso il Sol Levante con la prima ...Giovanni Fabbian in corsa per "prendersi" l'Inter. Il centrocampista classe 2003, ex Reggina, è tra i convocati di Simone Inzaghi per la tourneè in terra giapponese, dove ...