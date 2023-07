Inter | i convocati di Inzaghi per la tournée in Giappone

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatoriper la tournée in Giappone. Ecco l'elenco Simone Inzaghi, allenatore dell', ha diramato la lista dei giocatoriper la tournée in ...Commenta per primo L'ha diramato la lista deiper la tournée in Giappone alla quale parteciperà da oggi, domenica 23 luglio, al prossimo 1° agosto. La formazione allenata da Simone Inzaghi partirà alle 16,...L'ha diramato la lista deiper la tournée in Giappone , dove i nerazzurri proseguiranno la propria preparazione e affronteranno alcune amichevoli. Per mister Simone Inzaghi ci saranno a ...

Inter, i convocati per il Giappone: prima chiamata per Cuadrado, c'è Gosens nonostante la corte del Wolfsburg Calciomercato.com

Tra i convocati di Simone Inzaghi per la tournée dell'Inter in Giappone non c'è Ionut Radu. Il portiere rientrato dal prestito all'Auxerre non fa parte del progetto dei nerazzurri e gli agenti del gio ...Nonostante la penuria di portieri, Inzaghi lo ha lasciato a casa, a testimonianza del fatto che il rapporto si è incrinato con la papera a Bologna ...