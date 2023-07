Inter | i convocati di Inzaghi per il Giappone | Cuadrado presente

(Di domenica 23 luglio 2023) L’ha diramato la lista deiper la tournée in, dove i nerazzurri proseguiranno la propria preparazione e affronteranno alcune amichevoli. Per mister Simoneci saranno a disposizioni i nuovi acquisti Juan, Marcus Thuram e Davide Frattesi mentre dovrà pazientare per il proprio portiere titolare: in attesa di Sommer, non convocato Radu e partenza per l’Asia con Calligaris, Stankovic e Di Gennaro. Ecco la lista completa dei nerazzurri per le sfide con Al-Nassr e Psg. Portieri: Alessandro Calligaris, Filip Stankovic, Raffaele Di Gennaro.Difensori: Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan, Valentino Lazaro, Giacomo Stabile, Aleksandar ...

...sorpresa per Simone Inzaghi nella lista dei convocatiUltima sgambata questa mattina per l'ad ... La lista completa deidi Inzaghi per il Japan Tour 2023: Calligaris, F. Stankovic, Di ......calciatoriper il Giappone dal Bayern Monaco certifica la posizione ancora ancora rigida dei bavaresi nei confronti dello svizzero, al momento titolare nella formazione di Tuchel. L', ...... tra l'altro, affronterà anche l'- e Corea del Sud. La società di Parigi, stufa della ... Una novità (l'esclusione dalla lista dei) che può scuotere il mercato internazionale nel corso ...

Inter, i convocati di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone: c'è anche Cuadrado TUTTO mercato WEB

Dal 24 luglio al 1° agosto l' Inter di Simone Inzaghi sarà in tournée in Giappone per continuare la preparazione in vista della stagione che sta per cominciare. L'allenatore nerazzurro ha diramato la ...L'Inter ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la tournée in Giappone dove affronterà Al Nassr e PSG. C'è ...