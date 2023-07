Inter | Dumfries | «L’obiettivo è chiaro | vogliamo lo scudetto»

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Denzel, esterno olandese di proprietà dell’, sulla prossima stagione. I dettagli Denzelha parlato aTV della prossima stagione dell’. LE PAROLE – «Ho tanta voglia di iniziare questa mia terza stagione con l’. Abbiamo degli obiettivi chiari, come vincere lo, che nei miei primi due anni qui non sono riuscito a vincere. Non vedo l’ora di iniziare: abbiamo degli obiettivi chiari. Quando sono arrivato qui era la mia prima volta al di fuori dei Paesi Bassi: in questi due anni ho imparato molto dal punto di vista tattico grazie allo staff e ai compagni che mi hanno aiutato molto a migliorare. Adesso continuo a imparare ogni giorno e sono contento. L’anno scorso abbiamo fatto molto bene in Champions League, ...

