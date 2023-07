Inter | arriva il pullman ad Appiano Gentile | i nomi dei presenti ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023) L’si prepara per la partenza per il Giappone: è tempo di tournée estiva! Ilto addove ci sono anche i primi giocatori. Ifatti da Sky Sport.? L’, dopo pranzo, si muoverà alla volta di Milano Malpensa per la tournée in Giappone. Ilto da pochi minuti addove già sonoSimone Inzaghi, Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. A riferirlo è Sky Sport. Il gruppo dovrà essere al completo entro le 14:30.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...