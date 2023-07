Incidente mortale sulla Salaria

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) Un uomo di 60 anni è morto in unstradalevia, all’altezza del chilometro 10,500. L’è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, alle 15:10 circa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull’asfalto. L’impatto è stato fatale e l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi. Dai primi accertamenti sembrerebbe che nell’non sarebbe coinvolto nessun altro veicolo. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore alla guida. Per consentire i rilievi è stata chiusa al traffico veicolare ...