Sulla linea dell'alta velocità Firenze - Bologna, verificati i flussi di comunicazione e il piano di emergenza. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni. Il personale presente, constatato di non essere in grado di domare l'incendio in autonomia, richiede l'intervento anche dei Vigili del Fuoco.

Incendio su un treno nella galleria di Vaglia, ma è un'esercitazione LA NAZIONE

E' lo scenario dell’esercitazione ferroviaria di Protezione Civile che si è svolta questa notte nella galleria Vaglia, sulla linea Alta Velocità Firenze - Bologna.L’iniziativa ha permesso di verificare le procedure in caso di un’emergenza ferroviaria all’interno delle gallerie av consentendo di formare il personale coinvolto ...