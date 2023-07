Incendi fuori controllo a Rodi | evacuate 30mila persone | “Sembra l’apocalisse”

Leggi su tpi

(Di domenica 23 luglio 2023) Fanno paura le fiamme a, in Grecia, dove ormai da giorni i vigili del fuoco combattono contro gli, alimentati da temperature roventi e forti venti. La situazione è: sabato le autorità hanno evacuato 30.000tra abitanti e turisti. 2.000 hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave. Una vasta area di foresta è andata bruciata e sono state distrutte abitazioni private e lussuosi alberghi. La gente cammina di corsa per le strade, bagagli in mano e bambini in spalla, alla ricerca di un posto sicuro. Ma non tutti ce l’hanno fatta. Una turista britannica ha detto alla Bbc che avrebbe dovuto essere evacuata dall’hotel con sua sorella e sua figlia, ma che invece è rimasta bloccata su una spiaggia con centinaia di altre, in balia ...