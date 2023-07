Incendi a Rodi | evacuati 19 000 persone | dichiarata l’emergenza A fuoco anche Corfù

Un dramma per i residenti, ma un grosso guaio anche per tanti turisti. Glidivampati nelle isole greche die Corfù infatti arrivano nel pieno della stagione estiva, con migliaia di villeggianti costretti a cambiare o annullare i propri piani. Cerchiamo di capire ...... e la Protezione Civile greca ha dichiarato l'allerta rossa per rischionelle Regioni dell'Attica, della Beozia, del Peloponneso, dell'Ilia occidentale e dell'Egeo meridionale. A, circa ...Vedi Ancheavvolta dalle fiamme: le impressionanti immagini deglinell'isola greca in stato di emergenza - Video Oggi, mentre l'Italia e l'Europa vivono le conseguenze del cambiamento ...

La Grecia brucia. A Rodi avanzano le fiamme. Incendi anche a Corfù: evacuati 17 villaggi - Rodi: Francia invia equipe per facilitare partenze dall'isola: 'Totale solidarietà ad Atene per gli incendi' - Rodi: Francia invia equipe per facilitare partenze dall'isola: 'Tot RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Una ferita, un'ustione rosso sangue che taglia in due Rodi: ecco come appare dallo spazio l'incendio che da giorni sta devastando l'isola greca (ANSA) ...