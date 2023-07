In Russia muore un altro oligarca | la pista dei servizi segreti

(Di domenica 23 luglio 2023) Incontinuano le morti sospette di oligarchi. L'ultimo in ordine di tempo è Anton Cherepennikov, proprietario dellan IKS Holding, milionario con legami con irussi. Aveva 40 anni. La causa del decesso, secondo fonti ufficiali, è stato un arresto cardiaco: l'uomo è stato trovato morto sabato nel suo ufficio. La IKS Holding di Cherepennikov è la più grande azienda innel settore della sicurezza informatica e dei cosiddetti "sistemi operativi-investigativi" (le intercettazioni). La sua azienda serve le strutture delle forze dell'ordine russe e, secondo il quotidiano russo Novaya Gazeta, è stata utilizzata dall'Fsb, idi sicurezza federale, per condurre intercettazioni telefoniche sui civili in tutto il Paese (in pratica, metteva in atto molte ...

