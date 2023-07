Impensabile | ecco a che avvocato si affida Davigo Ha scordato tutto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Vorremmo entrare in questi giorni nella mente aguzza, indecifrabile, raffinatissima - di Piercamillo. Chissà quale tormento l'attraversa. E, nella sua personale notte manzoniana dell'Innominato, in quell'uragano di saette e rimorsi; be', ci chiediamo quanti tumulti scuotano l'animo del magistrato., la toga fieramente giustizialista, l'uomo per cui non esistevano «innocenti ma colpevoli ancora da scoprire», oggi pare convertito a un'idea garantista del mondo. Pare. Da quando è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Brescia per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso della “Loggia Ungheria”,si sente vittima dell'ingiustizia degli uomini. Oggi, planato nel mondo dei condannati in attesa fremente della seconda istanza, l'ex di Mani Pulite ha compiuto un altro gesto inimmaginabile nella sua vita ...