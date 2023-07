Immissioni in ruolo docenti 2023 | guida alla fase 2 e call veloce ordinaria LO SPECIALE

(Di domenica 23 luglio 2023)inper l'anno scolastico/24. Il contingente autorizzato è di 50.807 posti. Il Ministero ha proposto una ripartizione regionale (allegato B), mentre la ripartizione per classe di concorso e provincia spetta agli USR in base alle percentuali spettanti alle varie graduatorie. Già avviate le procedure della1, scelta della provincia e della graduatoria di interesse. Cruciale la settimana dal 17 luglio, perché si intrecciano nomine ine domanda per le supplenze. In bocca al lupo a tutti gli aspirantia tempo indeterminato. L'articoloin2 e ...

Al termine delle operazioni diinordinarie da GaE e Concorsi nella regione/provincia di inclusione in graduatoria, si svolge la Call veloce. In cosa consiste e come vi si partecipa.inordinarie a.La call veloce permette di riempire i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinare operazioni diindei docenti. Da quest'anno la call veloce sarà la modalità scelta anche ...138/2023 (relativo alleina.s. 2023/24) e come riportato nella nota sulle supplenze, non possono accettare supplenze (e nemmeno incarichi finalizzati al), i docenti tenuti ...

Immissioni in ruolo docenti 2023 Fase 2, domanda scelta sede: come si compila sezione Tipi di disponibilità. Chi può indicare cosa Orizzonte Scuola

Quante possibilità ci sono che siano attivate le assunzioni anche dalle Gps posto comune Chiarimenti sul recente ordine del giorno FdI.gli aspiranti convocati per presentazione della seconda domanda hanno ormai la certezza dell’immissione in ruolo, considerato che hanno avuto assegnata la provincia e l’insegnamento di assunzione, all ...