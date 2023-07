Immigrazione | Conferenza di Roma inizio di un percorso obbligato senza troppe illusioni

(Di domenica 23 luglio 2023) Che sia necessaria una svolta lo dimostra il fatto che dall’dell’anno sono già sbarcati in Italia più di 80 mila migranti, e a fine anno potrebbero diventare il triplo: questo è lo scenario, e il governo italiano- preso atto che la relocation in Europa è un’equazione praticamente impossibile – si è concentrato sull’unica soluzione L'articolo proviene da Il Difforme.

... parlando alla Farnesina, dove ha partecipato alla prima 'internazionale su sviluppo e ... "Dobbiamo creare un partenariato per fronteggiare l'- ha aggiunto il premier libico - ...Gli obiettivi di Meloni Lasi pone molteplici obiettivi : in primis contrastare l'illegale e governare i flussi regolari e, allo stesso tempo, sostenere profughi e rifugiati e ...Si è svolta oggi a Roma lainternazionale su sviluppo e migrazioni, organizzata dal governo italiano per affrontare uno dei dossier più spinosi: l', appunto. Alla Farnesina sono arrivati cinque capi di ...

La Conferenza sulle migrazioni, Meloni: "Tra Europa e Mediterraneo ci sia un dialogo tra pari" - Dbeibah: "Niente insediamenti di migranti in Libia" - Dbeibah: "Niente insediamenti di migranti in Libia" RaiNews

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Il nostro punto di osservazione è che quando una barca carica di migranti passa dalle coste marocchine, i migranti hanno già il numero di telefono della nave Ong che li ra ...Dal blocco navale al dialogo con il Nordafrica e il Golfo, ecco a cosa punta la presidente del Consiglio che diventa il pivot del multilateralismo mediterraneo ...