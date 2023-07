Immigrazione | Conferenza di Roma inizio di un percorso obbligato senza troppe illusioni

(Di domenica 23 luglio 2023) Che sia necessaria una svolta lo dimostra il fatto che dall’dell’anno sono già sbarcati in Italia più di 80 mila migranti, e a fine anno potrebbero diventare il triplo: questo è lo scenario, e il governo italiano- preso atto che la relocation in Europa è un’equazione praticamente impossibile – si è concentrato sull’unica soluzione L'articolo proviene da Il Difforme.

" e "cooperazione", sono le due parole più pronunciate dalla premier Giorgia Meloni in occasione della grandeorganizzata a Roma sul tema. Manca all'appello il tanto decantato ...... parlando alla Farnesina, dove ha partecipato alla prima 'internazionale su sviluppo e ... "Dobbiamo creare un partenariato per fronteggiare l'- ha aggiunto il premier libico - ...Bourita ha apprezzato il format e i contenuti della: "La novità del processo di Roma - ...di tradurre il dialogo in collaborazione operativa sia sul fronte del contrasto all'...

Meloni alla Conferenza sviluppo e migrazioni: "Immigrazione illegale è dannosa per tutti" Sky Tg24

Al via a Roma la Conferenza internazionale alla Farnesina. Tajani:'Risolvere la questione migratoria alla radice', von der Leyen: 'Smantellare il modello di business crudele e illegale' (ANSA) ...Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Il nostro punto di osservazione è che quando una barca carica di migranti passa dalle coste marocchine, i migranti hanno già il numero di telefono della nave Ong che li ra ...