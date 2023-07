colonna della Basilica Palladiana di Vicenza è stata imbratta da ignoti vandali con della vernice rossa escritta, che riportasigla e un numero. L'episodio è accaduto la notte scorsa; ad accorgersi di quanto successo sono stati alcuni passanti che hanno avvisato la polizia locale. Dell'imbrattamento è stato avvisato ...'L'area del parco, così come l'intera pianura padana - scrivono gli ecoambientalisti innota in ... La statua dedicata al giornalista è da tempo oggetto di proteste e tre anni fa è stata...Gli attivisti affermano innota che l'area del parco," così come l'intera pianura padana", ...La statua dedicata al giornalista è da tempo oggetto di proteste e tre anni fa è statadi ...

Imbrattata una colonna della Basilica Palladiana di Vicenza Euronews Italiano

VICENZA - Una colonna della Basilica Palladiana di Vicenza è stata imbratta da ignoti vandali con della vernice rossa e una scritta, che riporta una sigla e un numero. L'episodio ...Una colonna della Basilica Palladiana di Vicenza è stata imbratta da ignoti vandali con della vernice rossa e una scritta, che riporta una sigla e un numero. (ANSA) ...