“Il turismo qui in Italia non ha futuro” | il tweet del ministro tedesco diventa un caso E Santanchè gli risponde

(Di domenica 23 luglio 2023) Stanno facendo discutere iche raccontano il viaggio indeldella SanitàKarl Lauterbach. In particolare i primi a partire dal 13 luglio scorso, hanno scatenato diverse polemiche, nonché la reazione piccata della ministra del, Daniela. Nonostante le critiche, ilha continuato a raccontare le sue vacanze via, aggiustando il tiro, elogiando le bellezze dell’e dando anche qualche “suggerimento” su come affrontare i picchi delle temperatore. Ma partiamo dal principio. È il 13 luglio e inc’è un’ondata di calore. Ilparte per le vacanze, arriva a Bologna e, via Twitter, osserva: “Arrivato oggi a ...

Karl Lauterbach ha commentato in modo negativo gli sviluppi in un prossimo futuro del turismo nel ... " L'ondata di caldo in Italia è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza ...

Il ministro tedesco della Salute: «In Italia troppo caldo, il turismo qui non ha futuro» Corriere della Sera

E' polemica sulle frasi del ministro tedesco della Sanità, Karl Lauterbach sul turismo in Italia. Ma cosa ha detto precisamente In sintesi che le vacanze in ..."Italia da sempre destinazione preferita dai suoi connazionali", ironizza la Santanché, "lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro" ...