(Di domenica 23 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Porrodcast-giustizia-facciale.mp4 In una immaginaria Inghilterra di un non lontano futuro, dopo le devastazioni prodotte dalla Terza guerra mondiale, venti milioni di superstiti vivono nel Mondo Sotterraneo Britannico; qui, dopo un’altrettanto cruenta guerra civile, si è istaurato il, un regime politico-socialein cui ogni pulsione individualista viene condannata e repressa. Alla base di questo, che fa capo ad un Dittatore di cui nessuno conosce la vera identità, c’è la convinzione che la causa delle guerre, dei conflitti, della violenza tra gli uomini, sia la disuguaglianza e quindi le differenze individuali con tutti i sentimenti ad esse connesse, come l’invidia, il narcisismo, la superbia. Si è decretato ...

Il romanzo sul Nuovo Stato egualitario (che sembra la tragica realtà) Nicola Porro

