Il Pd “processa” Schlein | è con le spalle al muro | valanga di critiche interne

(Di domenica 23 luglio 2023) Si chiude la due giorni di Cesena in cui Bonaccini ha riunito i suoi per dare vita alla «non» corrente, che lui preferisce chiamare «area politico-culturale», creata per «superare il correntismo esasperato che aveva paralizzato il partito». Insomma uno spazio per chi di spazio nel Pd targatone ha trovato poco. L'estremo tentativo di Bonaccini di tenere a bada chi vorrebbe già mettere alla porta la segretaria dopo 5 mesi. Ma anche per lanciare un messaggio del tipo: «Cara Elly io non ti voglio insidiare, non ti farò la guerra ma se alle europee non raggiungiamo il 20% non potrò continuare a raffreddare gli animi di chi ti vuole far fuori». Ma chi ha parlato e cosa si è detto sul palco della kermesse? Partiamo dalle alleanze. Il tema rimangono i rapporti con il Movimento 5 Stelle e quello con Calenda e Renzi. I riformisti continuano a osteggiare la possibilità ...