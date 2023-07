Il partito popolare vince in Spagna | ma avrà bisogno di Vox solo quarta forza per arrivare a una faticosa maggioranza

Leggi su open.online

(Di domenica 23 luglio 2023) Chiusi i seggi nellacontinentale. Secondo i primi exit poll, diffusi dalla televisione pubblica, a trionfare è ildi Alberto Núñez Feijóo che si aggiudicherebbe tra i 145 e i 150 seggi in Parlamento. Mentre ai socialisti di Pedro Sánchez (Psoe) ne andrebbero tra i 113 e i 118. Flop deldi ultradestra Vox, a cui vengono attribuiti tra i 24 e i 27 seggi, mentre a Sumar di Yolanda Diaz tra i 28 e i 31. Con questi numeri, laalla Camera (176 seggi) è molto incerta. I sondaggi che stanno uscendo in queste ore non fotografano, però, lo stesso (probabile) scenario: Telecinco attribuisce 150 seggi ai popolari, 112 ai socialisti, 31 a Vox e 27 a Sumar. In questo modo la coalizione di centrodestra raggiungerebbe lacon 181 deputati, 5 ...