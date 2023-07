Il partito popolare di Feijóo vince le elezioni in Spagna | ma non ha i numeri per governare Vox in calo | Sánchez guadagna due seggi 

(Di domenica 23 luglio 2023) Una vittoria amara. Ildi Alberto Núñeztorna a essere la prima forza spagnola, ma non raggiunge la soglia necessaria per conquistare la maggioranza assoluta ein solitaria. Ma non solo. Il flop di Vox – potenziale alleato e grande sconfitto di questeche da 52 passa a 33 seggi – frena la virata a destra dell’esecutivo: il blocco delle destre si ferma, infatti, a 169 seggi (136 il Pp, 33 l’ultradestra), 7 in meno dei 176 necessari per la tanto agognata maggioranza assoluta. Eppure in serata Feijòo ha reclamato la sua investitura a premier e il diritto ail Paese: «Come candidato delpiù votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo e cercare diil ...

