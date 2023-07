Il pacifismo è morto

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 23 luglio 2023) Non parlare mai di amore e di pace: un uomo ci ha provato e lo hanno crocifisso (Jim Morrison). . Per troppo tempo, in Italia, abbiamo pensato che la pace fosse qualcosa di scontato. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo