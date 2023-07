Il Napoli in Abruzzo | annunciati quattro match internazionali a Castel di Sangro

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 luglio 2023) Ilè pronto per la seconda parte del ritiro estivo conamichevolidi, visibili in pay per view. NOTIZIE CALCIO. Ilsbarca adiamichevoli. Dopo un soddisfacente ritiro a Dimaro, in Val di Sole, ilè pronto per affrontare la seconda parte della preparazione estiva. Questa volta, l’sarà il palcoscenico delle prossime sfide dei Campioni d’Italia. Il club partenopeo ha annunciato attraverso il suo sito ufficialeamichevoliche si svolgeranno allo Stadio Patini di ...