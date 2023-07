Il Napoli ha perso il metodo Giuntoli | poche idee | si pensa di riciclare Bernardeschi Libero

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 luglio 2023) Il calciomercato delsenza. Ne scrive. Ilha fatto della programmazione un mantra e grazie ad essa è arrivato allo scudetto. Ma ora che non c’è più, il garante del, sembra essersi un po’. Dopo Kim, il piano era vendere rapidamente Zielinski e Lozano, i due in scadenza 2024: sono ancora lì. Può darsi anche che restino fino all’estate prossima, ma perdersi Samardzic non è da. Per rimpiazzare il coreano in difesa c’è un po’ di confusione: Scalvini dell’Atalanta costa troppo, allora sono stati sondati Danso (24 anni, Lens), Itakura (26, Gladbach), Mavropanos (25, Stoccarda), Le Normand (26, Real Sociedad), Lacroix (23, Wolfsburg), Kilman (26, Wolverhampton) e, in ultimo, Sutalo (23, Dinamo ...