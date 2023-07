Il monito di Papa Francesco | Servono politiche capaci di alleare giovani e anziani

(Di domenica 23 luglio 2023), clima, immigrati, guerra in Ucraina:nella terza giornata mondiale dei nonni è riuscito a metterli insieme quali emergenze per cui adoperarsi condiverse e più ...

"Bentolo " riferisce il sacerdote - ha realizzato un sogno, incontrando ilche lo ha ascoltato e abbracciato". Il cappellano riferisce poi che durante l'udienza con ilsi è parlato anche ...Ilha invitato a sconfiggere 'gli individualismi e gli egoismi', cosa che 'ci aiuta a generare un mondo più umano e fraterno'. 'Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme - ha esortato. '...Ne è seguito l'elogio diFrancesco, che come hanno fatto tutti i Papi del Novecento, difende strenuamente la pace, 'insistendo sulla fraternità quando dilaga l'estraneità', favorita dai ...

Il monito del Papa alla politica: Non dimentichi gli anziani, non sono ... Il Denaro

Anziani, clima, immigrati, guerra in Ucraina: papa Francesco nella terza giornata mondiale dei nonni è riuscito a metterli insieme quali ...Nella messa in San Pietro per la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, Papa Francesco ha richiamato “a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anzi ...