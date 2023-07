(Di domenica 23 luglio 2023) Gli americani non possono più guardare alla Cina con l’atteggiamento da Zio Sam immensamente più ricco di un volta e gli europei devono smettere di sognare un’Europa di Ventotene che non è nelle cose

... quindie Prodi sono voci nobili e importanti. Occorre però dire anche con una certa franchezza che essi parlano considerando assai più ilche hanno conosciuto direttamente che quello ...Rossella Fidanza: Cosa ha spinto, 100 anni, a muoversi per andare in Cina Il pericolo per ilè realmente la Cina, oppure è il debito statunitense da 31.400 miliardi di dollari Secondo molti osservatori indipendenti, ...... quindie Prodi sono voci nobili e importanti. Occorre però dire anche con una certa franchezza che essi parlano considerando assai più ilche hanno conosciuto direttamente che quello ...

Il mondo di Kissinger e Prodi non c’è più. Meglio farsene una ragione Formiche.net

Gli americani non possono più guardare alla Cina con l’atteggiamento da Zio Sam immensamente più ricco di un volta e gli europei devono smettere di sognare ...A cinquantadue anni dal suo storico viaggio del 1971 Henry Kissinger torna in Cina alla veneranda età di 100 anni, compiendo così l’ultimo straordinario gesto della sua lunga e feconda vita. Lo riceve ...