(Di domenica 23 luglio 2023) Boltiere. L’ultimo contatto con la madre risale a un paio di settimane fa. “È addolorata – dice l’avvocato Cristina Maccari, che segue la famiglia -. Sono passati tree ancora attende. Ripete che ha perso un figlio, non un animale domestico. È addolorata e sconfortata, perchè adella morte di”. Chi ha provato a fare qualcosa è il pm Emanuele Marchisio. Se l’inchiesta per omicidio colposo (indagata la responsabile legale di una cooperativa di Pagazzano, “umanamente provata dalla vicenda”, assicura il legale che la difende)prossima all’archiviazione, il magistrato della Procura di Bergamo ha fatto quantomeno il possibile per segnalare al Ministero e agli enti competenti i potenziali pericoli dei cassonetti ‘modello 1’, ...

'Tutto questo non verrà scordato mai e lo porteró sempre incuore. La Lazio e il nostro ... Campioni in Arabia Saudita come l'Al - Ittihad hanno ingaggiato i francesiBenzema e N'Golo Kanté, ...I campioni dell'Arabia Saudita dell'Al - Ittihad hanno ingaggiato i francesiBenzema e N'Golo ... è difficile trovare parole giuste per salutarvi… Sono passati 8 anni daarrivo e non ...Ricordo che ilagente mi ha detto che potevo scegliere, ma per me non è stata una scelta: sono ...pagandolo la cifra record di 85 milioni di sterline e Bale andò a formare la "BBC" con...

“Il mio Karim, morto incastrato nel cassonetto. Tre anni senza risposte, a nessuno sembra importare” BergamoNews.it

Primo colpo per la nuova UnipolSai Briantea84, che ufficializza Anne Patzwald, atleta 1.0 tedesca classe 1989. A oggi il club biancoblù ha confermato: Filippo Carossino, Jacopo Geninazzi, Simone De ...Giornata decisamente ricca per il Napoli impegnato nel ritiro di Dimaro. Sulle Dolomiti nelle scorse ore sono arrivati anche i big della rosa reduci dal supplemento di vacanze e ovviamente tutti i rif ...