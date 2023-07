Il ministro tedesco choc | In Italia il turismo non ha futuro Le chiese come celle frigorifere

(Di domenica 23 luglio 2023) "da sempre destinazione preferita dai suoi connazionali", ironizza la Santanché, "lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in

"Ringrazio ildella Saluteper aver scelto l'Italia come meta turistica, che d'altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per ...Hanno sollevato polemiche e critiche i tweet deldella SanitàKarl Lauterbach , che, in un tweet del 13 luglio scorso ha decretato la fine del turismo nel Sud Europa e in Italia in particolare, nel lungo periodo, a causa del ...Ad esempio unche non vale di nominare. Rivolgendosi ai suoi concittadini, consiglia loro di non venitre da noi perché la temperatura è insopportabile. Perchè tanta acredine ...

Il ministro tedesco della Salute: «In Italia troppo caldo, il turismo qui non ha futuro» Corriere della Sera

"Italia da sempre destinazione preferita dai suoi connazionali", ironizza la Santanché, "lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro" ...Le vacanze in Italia Non hanno futuro. In sintesi è questo il pensiero del ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach che lo scorso 13 luglio, su Twitter ha scritto ...