Il Leone non conosce vie di mezzo Non si accontenta E vive in una regale solitudine

Leggi su iodonna

(Di domenica 23 luglio 2023) È arrivata l’ora del Prestigio. La ventata dell’eccesso. Ilvorrebbe essere annunciato come si deve. Sogna di sentire l’applauso fragoroso e gli sguardi della gente che gli scorrono addosso. Carburante preziosissimo per la sua autostima. Nasce per essere il frontman dell’esistenza. Oroscopo 2023 e viaggi: la meta perfetta in base al segno zodiacale X Ma reggere una frontalità che non demorde mai e non ...