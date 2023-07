Il gagliardetto del Flamengo | il club più amato in Brasile

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 23 luglio 2023) In questo articolo descrivo l’evoluzione deldel: la squadra con più tifosi ined una delle società che ha ottenuto il maggior numero di successi internazionali. Questi i fattori essenziali che hanno portato ilde Regatas doad essere una vera icona del calcio brasiliano che tutti, anche per via della denominazione societaria, credono essere la squadra dell’omonimo quartiere di Rio de Janeiro senza sapere, in realtà, che la squadra è invece di base a Gávea quartiere residenziale nella zona sud di Rio de Janeiro. Le origini della squadra risalgono alla fine del 1800, esattamente al 1895, e non hanno alcun riferimento al calcio poiché ilnasce come società di canottaggio sport davveroin quegli anni in ...