Il film di Barbie spiegato da Ken

Leggi su movieplayer

(Di domenica 23 luglio 2023) "Lei può essere tutto ciò che vuole. Lui è solo Ken". Nella tagline dello spunto per il nostro approfondimento: perchédi Greta Gerwig, dietro il suo manifesto pop e femminista, tratteggia la perfetta equazione di genere, utilizzando il borbottio di Ken come fulcro della storia. Dietro la plastica e le paillettes,di Greta Gerwig è unmolto più complesso di come vorrebbe mostrarsi, pur restando accessibile per una platea trasversale. Un'opera complessa e profonda, che non andrebbe banalizzata reputandola (solo) come unsul concetto di patriarcato brutto e cattivo, sferzato da una voluta e folgorante retorica femminista. Per questo, particolarmente colpiti, vogliamo (ri)vedere ilattraverso gli occhi del protagonista maschile. Quel bambolotto tutto ...