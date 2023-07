Il caldo torrido e asfissiante resterà pure ad agosto? Giuliacci svela tutto

(Di domenica 23 luglio 2023) Come sarà il resto dell'estate dal punto di vista meteo? A rispondere a tale domanda è il colonnello Mario, che dà alcune buone notizie agli italiani in un periodo caratterizzato da unrovente che ha messo a dura prova i fisici: “L'estate dal punto di vista climatico finisce il 31, quindi come sarà? I modelli fisico-matematici ci portano ottime notizie su tutte e quattro le settimane di. Non ci sarà alcuna settimana in cui vi possa essere una ondata dicosì rovente come quella che stiamo vivendo nell'attuale settimana, questa è già una buona notizia. Anzi la prima settimana di, quella fino al 7, sarà fresca, anche temporalesca, con temperature al di sotto della media. Ma comunque tra 28 e 32 gradi”. “La ...

Graziano Bellano è la seconda vittima deldel vastese. Un'anziana è morta nei giorni scorsi a causa di un colpo di calore e un'altra è tuttora ricoverata all'ospedale San Pio in ...Dopo giorni di, sulla fila in attesa dell'ingresso sabato si è anche abbattuta una violenza grandinata. Anche per questo quando il cantante di Sign of the Times è salito sul palco ha ...Terminata la prima parte di ritiro tra le mura di casa, a Trigoria, la vola in Algarve . Qui i giallorossi troveranno un clima più fresco rispetto aldella Capitale: circa dieci gradi in meno che permetteranno alla squadra di José Mourinho di lavorare nel migliore dei modi e completare la preparazione in vista della nuova stagione. ...

Caldo torrido, nuovo record a Catania registrato dal Sias: 45 °C alle ore 13.27 CataniaToday

Come sarà il resto dell’estate dal punto di vista meteo A rispondere a tale domanda è il colonnello Mario Giuliacci, che ...Grande successo il 22 luglio per il concerto di Harry Styles al Campovolo, a Reggio Emilia, alla Rcf Arena. Tantissimi i fan accorsi nonostante il meteo, con un caldo torrido prima e un acquazzone in ...