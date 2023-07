Il battesimo di Giorgia Meloni alla Casa Bianca spiegato dall’amb. Castellaneta

(Di domenica 23 luglio 2023), presidente del Consiglio, tra pochi giorni (giovedì 27 luglio) sarà a Washington, dopo essere stata invitata ufficialmente da Joe Biden, incontrando un presidente che sembra in grado di vincere la scommessa di rimanere l’inquilino dellaancora per qualche anno. Da quando è diventata presidente del Consiglio, ci è voluto quasi un anno per “staccare il biglietto” per gli Stati Uniti; ma si può dire che il momento è quanto mai opportuno, ed è stato bene non forzare la mano, con il governo italiano che per una serie di circostanze potrebbe ora meglio approfittare di una fase favorevole guadagnando visibilità e rilevanza internazionale. Vediamo come e perché.atterrerà a Washington accompagnata da una squadra di diplomatici di grande capacità ed esperienza maturata ...

...Roma - Pompei che si è tenuta domenica scorsa alla presenza del presidente del Consiglio... quindi inviterei tutti quelli fra voi che devono fare un, una prima comunione, una cresima, ...Meloni per ilA battezzare il nuovo collegamento la presidente del ConsiglioMeloni, insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e all'amministratore delegato del ...Ci sarà anche la premierMeloni , a bordo del primo Frecciarossa che collegherà Roma a Pompei . È stata confermata, a ridosso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri in Prefettura a Napoli, l'ipotesi ...

Il battesimo di Giorgia Meloni alla Casa Bianca spiegato dall’amb ... Formiche.net

Ecco perché la premier, in un’Europa vista dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, può essere essere considerata dal deep state washingtoniano come nuovo punto di riferimento a livello regionale. Il c ...Dalla Capitale al Parco archeologico in un'ora e 47 minuti. Partenza ogni terza domenica del mese. I viaggiatori potranno andare e tornare in giornata ...