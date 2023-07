I popolari vincono le elezioni ma dovranno negoziare con Vox | pur se non è andato bene

(Di domenica 23 luglio 2023) Come previsto, il Partito popolare di centrodestra, ha vinto leanticipate spagnole. E, come previsto, per governare avrà comunque bisogno di un accordo con Vox, il partit... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come previsto, il Partito popolare di centrodestra, ha vinto le elezioni anticipate spagnole. E, come previsto, per governare avrà comunque bisogno di un accordo con Vox, il partito dei sovranisti di ...Chiuse le urne in Spagna, dove si sono svolte elezioni politiche anticipate convocate dal primo ministro Pedro Sánchez dopo la sconfitta del Psoe alle regionali e alle comunali del 29 maggio. Secondo ...Oltre 37 milioni di persone al voto per il rinnovo del Parlamento: socialisti in ...

Elezioni Spagna 2023, i risultati in tempo reale: vincono i Popolari ... Fanpage.it

Secondo i sondaggi pubblicati alla chiusura delle urne, va molto bene la destra moderata guidata da Feijóo, la destra estrema va peggio dell'ultima volta ma insieme avrebbero la maggioranza. Tiene il ...Quel «bimbo felice» nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, ora è a un passo dal raggiungere il sogno ...