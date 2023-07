I padri fanno | i figli disfano | a rischio milioni di imprese

Leggi su quifinanza

(Di domenica 23 luglio 2023) Le difficoltà legate ai passaggi generazionali pongono una seria minaccia per quasi 4di microitaliane, le quali rappresentano circa il 27% del totale del valore aggiunto generato nel paese, corrispondente a circa 221 miliardi di euro. Lo studio Secondo quanto riportato dal Centro Studi di Unimpresa, la successione aziendale da genitore ao è ostacolata da varie sfide culturali, burocratiche, fiscali e finanziarie, che si traducono in un serio impedimento per il mantenimento della continuità aziendale nel 25% delle piccole realtà imprenditoriali, pari a quasi 1 milione di attività. Queste aziende contribuiscono complessivamente a un giro d’affari di circa 55 miliardi di euro. L’indagine afferma che ciò comporta un graveper il settore del “Made in Italy”, specialmente nell’ambito ...