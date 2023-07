I migliori film anni ’90 da Cuore selvaggio a Point Break

Leggi su gqitalia

(Di domenica 23 luglio 2023) Idegli’90 sono difficili da selezionare perché appartengono a un periodo ricco di capolavori cinematografici, grazie a una congiunzione di fenomeni artistici che hanno creato un’epoca di visionari senza precedenti. Si spaziava dalla paura tecnologica di fine millennio che animava Fight Club e Matrix alla rinascita dell’animazione Disney, con capisaldi come La Bella e la Bestia e Aladdin. All’epoca, ipolizieschi erano un mix di ironia e violenza, con Una vita al massimo e Le iene a dominare il genere. Prima che lo streaming rendesse obsoleti questi rituali, andare al cinema era il culmine dell’esperienza culturale in Occidente e ogni estate un altro blockbuster da milioni di dollari si contendeva il titolo di classico per i prossimi trent’; è ad esempio il caso ...