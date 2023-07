I giovani bergamaschi sull’ottovolante | due ori | quattro argenti e due bronzi

(Di domenica 23 luglio 2023) ATLETICA. I Campionati italiani juniores di atletica di Grosseto si chiudono con un bilancio di otto medaglie per gli atleti: in Toscana due ori,e due

continueranno la preparazione in Val Seriana con due sedute al giorno fino al 28 luglio. Per quanto riguarda i prossimi impegni, ad agosto è in programma il Memorial Lanari ...... ma credo che le piscine siano ancora una buona meta per iche vogliono passare una ... a fenomeni di "polarizzazione etnica" cioè si creano gruppi di ragazzetti molto, fra i dodici ...... e soprattutto, per l'enorme partecipazione dei bresciani e deiche, prima, sono stati ... l'ensemble diucraini dai 12 ai 22 anni guidata dalla direttrice d'eccezione Oksana Lyniv, ...

I giovani bergamaschi sull'ottovolante: due ori, quattro argenti e due ... L'Eco di Bergamo

Dopo i due concerti allo stadio San Siro di Milano, la band bergamasca di Rubami la notte e Ringo Starr conquista anche la Capitale con un doppio appuntamento Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lore ...Il palco vuoto. Il pubblico che rumoreggia per chiamare la band. Poi, recitate da una voce fuori campo, alcune "fake news", in un divertito riferimento all'ultimo album, Fake ...