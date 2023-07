I 9 migliori caschi jet per lo scooter da acquistare adesso

Leggi su gqitalia

(Di domenica 23 luglio 2023) Tra ijet per loda, ci sono modelli per tutte le tasche. Per questo ne abbiamo selezionati nove, dividendoli in tre fasce di prezzo. Ma prima di mostrarveli uno a uno, facciamo qualche premessa. Innanzitutto, per circolare su strada rispettando le regole, il casco che si indossa deve essere omologato secondo le normative europee. Per essere certi che il casco che si utilizza o che si sta per comprare le rispetti, basta osservare l'etichetta posta all'interno (solitamente sul cinturino) e verificare che le diciture siano corrette. Dopodiché bisogna sottolineare che, per quanto omologato e sicuro, un casco jet è sempre privo della mentoniera e dunque lascia scoperte alcune zone del volto che sono esposte in caso di incidente o di impatto. Allo stesso tempo, ...