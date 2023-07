(Di domenica 23 luglio 2023) Cominciano con una bella vittoria per l’i Campionatidisu. A Dublino (Irlanda) infatti glihanno disputato la prima partita della Pool B, sconfiggendo lacon un rotondo 4-0. Un match gestito benissimo quello dei nostri ragazzi, abili a passare in vantaggio al primo giro di orologio grazie a Francois Sior che approfitta di una sbavatura della difesa avversaria. Per il raddoppio si dovranno invece aspettare le battute finali del secondo quarto, momento in cui Juan Munafò firma il 2-0 al minuto 29? con un tiro dalla traiettoria impossibile da prevedere. Con il pallino del gioco sempre ben tenuto glimettono poi al referto il 3-0 al 44? con Felix Dionisi Vici, per poi chiudere definitivamente i ...

... primo tra tutti suo papà, Carlos José per tutti El Chapa, ex ct della nazionale argentina disue vincitore di medaglie olimpiche d'oro e d'argento, del buon esito della trattativa con ...L'allenatore della Nazionale Italiana Maschile Senior disu, Gilles Van Hesteren, ha reso nota la lista dei 18 atleti che parteciperanno al Championship II che si svolgerà a Dublino da domenica 23 a sabato 29 luglio . La formula del torneo ...... primo tra tutti suo papà, Carlos José per tutti El Chapa , ex ct della nazionale argentina disue vincitore di medaglie olimpiche d'oro e d'argento, del buon esito della trattativa con ...

Hockey prato, Europei 2023: una buona Italia si impone contro la Turchia. Gli azzurri vincono 4-0 OA Sport

Mateo ha praticato lo sport di mamma, papà e sorella fino a 15 anni: fu l’ex rossoblù Burdisso a portarlo al Boca ...Raduno in Irlanda per la Nazionale femminile di hockey su prato. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Robert Justus, saranno impegnate a Dubino dal 24 al 29 luglio prossimi. In terra irlandese ...