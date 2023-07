Harry Styles parla un ottimo italiano a Campovolo e usa il congiuntivo

Leggi su biccy

(Di domenica 23 luglio 2023) Ieri seraha chiuso il suo lungo Love On Tour alla RCF Arena () di Reggio Emilia. Circa 100.000 fan si sono presentati per l’ultimo show del 2023 del cantante inglese, che ha ringraziato la folla in un perfetto. Un bel discorso per tutti i suoi ammiratori,ha usato anche ilin maniera perfetta, impresa che non sempre riesce in tv e sui social ad ex tronisti, prezzemolini, naufraghi e gieffini. “Voglio dirvi grazie. Benvenuti allo spettacolo finale. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un regalo meraviglioso ed è veramente molto speciale concludere il mio tour qui, in questo paese che ha un posto speciale nel mio cuore. Sono così felice di essere qui stasera con tutti voi. Amo questo posto e la sua gente con tutto il mio cuore. ...