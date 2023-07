Harry Styles a Campovolo | il suo amore è infinito

(Di domenica 23 luglio 2023) Il cantante inglese è incontenibile, balla, salta, non si ferma. Nell'ultima tappa del suo Love on Tour dà il 100% - e di più - mettendo in piedi uno spettacolo pressoché perfetto: «Mi ricorderò di questa serata per tutta la vita. Grazie per essere stati degli amici meravigliosi»

Grande festa ieri sera non solo per i 103mila fan giunti alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia, ma anche per lo stessoche ha chiuso il suo Love on tour mondiale partito a Las Vegas il 4 settembre 2021 e terminato proprio in Italia. Un lunghissimo viaggio musicale di successo con 417.5 milioni di dollari ...L'attesissimo concerto a Campovolo disi è concluso ieri sera, ma il web continua a parlarne e incorona come vera protagonista di questo evento Fernanda Number Six . Un decalogo con gli orari di chiamata, dalle 9 alle 23, ...Nemmeno il caldo e la pioggia li ha dissuasi: ecco il discorso di

Grande successo ieri sera per il concerto di Harry Styles al Campovolo, a Reggio Emilia, alla Rcf Arena. Tantissimi i video di fan che circolano sui social, e ...