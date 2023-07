“Harry e Meghan provarono a scroccare un passaggio sull’Air Force One al termine dei funerali della regina” | l’indiscrezione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) “Vengo anch’io, no tu no!”. Quella che potrebbe sembrare solamente la strofa di un brano di Enzo Jannacci, in realtà ha in questo caso un valore più profondo. Il 19 settembre 2022 tutto il mondo si è fermato per assistere aiElisabetta II. Al suo capezzale ovviamente erano presenti tutti i capi di Stato e i componentiRoyal Family, a partire dal figlio Carlo e gli adorati nipoti William e. A fermarsi, però, sarebbe stato anche ilnegato ae a sua mogliedal presidente americano Joe Biden. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da alcune testate britanniche (prima su tutte il Daily Mail), i duchi di Sussex avrebbero tentato di richiedere unper l’America a bordo ...