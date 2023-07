(Di domenica 23 luglio 2023) Riceviamo e pubblichiamo – dott. Amedeo Ceniccola La coerente battaglia per le libertà civili e politiche, l’amicizia profonda con Benedetto Croce, la ghettizzazione civile, la filosofia, i numerosi interessi culturali, la passione per la musica, la pittura, la scultura ed … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Ore 18 - Palazzo Granafei " Nervegna, Comune di Brindisi, piazza DuomoIl futuro è ... Il percorso di ENEL a Brindisi Direzione MarittimaCostiera Puglia: Energia dal mare: il quadro ......ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha partecipato in video collegamento al... Vespa mette insu Putin: cosa può fare adesso Per il titolare della Farnesina il nucleare '...... durante un recenteLeo ha dichiarato che la lotta all'evasione va portata avanti nel modo ... Leo afferma che " bisogna cambiare verso l'accertamento " e "non abbassare la", ...

Guardia, convegno di studi in ricordo di Alfredo Parente Fremondoweb

La coerente battaglia per le libertà civili e politiche, l’amicizia profonda con Benedetto Croce, la ghettizzazione civile, la filosofia, i numerosi interessi culturali, la passione per la musica, la ...Nella mattinata odierna, i militari della Guardia di Finanza del Comando Regionale della Basilicata hanno ricordato il Luogotenente Cariche Speciali Guilino Orrico, deceduto poco più di un anno fa per ...