Grecia | crolla un ponte in costruzione vicino a Patrasso | almeno un morto | due dispersi e cinque feriti - Ci sono persone sotto le macerie

(Di domenica 23 luglio 2023) Leggi Anche, vasto incendio sull'isola di Rodi: 30milain salvo di cui 2mila in nave Leggi Anche, a Rodi fiamme ancora fuori controllo: turisti in fuga - Polizia: 'La più grande ...

13.33ponte:1 morto,2 dispersi Un ponte in costruzione è crollato nell'ovest della, a Patrasso e secondo le prime informazioni avrebbe causato la morte di una persona, il ferimento di ...Leggi Anche, vasto incendio sull'isola di Rodi: 30mila persone in salvo di cui 2mila in nave Leggi Anche, a Rodi fiamme ancora fuori controllo: turisti in fuga - Polizia: 'La più grande evacuazione mai vista nel Paese' Il ponte crollato si trova vicino a un insediamento rom, sul Perimetriki Odos ...Un ponte dove erano in corso lavori è crollato oggi nell'ovest della, all'ingresso della tangenziale di Patrasso provocando la morte di una persona. Altre due, secondo i media greci, sarebbero intrappolate sotto le macerie, cinque i feriti. .

Crolla un ponte in Grecia a Patrasso, un morto e due dispersi Agenzia ANSA

In Grecia è crollato un ponte in costruzione vicino alla città di Patrasso, nell'ovest del Paese, causando almeno un morto, due dispersi e cinque feriti. I soccorsi sono al lavoro per salvare le ...(Adnkronos) – E’ di un morto, due dispersi e cinque feriti il bilancio provvisorio del crollo di un ponte nei pressi di Patrasso, nella Grecia occidentale. Lo riferisce il quotidiano Kathimerini, seco ...